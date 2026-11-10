Basílio Santos lembra as promessas da maioria sobre o ferry

O deputado do JPP Basílio Santos fez uma intervenção, no período antes da ordem do dia, em que recordou as promessas da maioria PSD/CDS sobre a ligação ferry entre a Madeira e o continente português.

Começou por recordar as afirmações do secretário de Estado das Infraestruturas que assumiu que o ferry não faz parte do Orçamento de Estado e referiu o estudo encomendado que conclui que a linha não é "financeiramente viável".

Um argumento que "rasga compromissos assumidos" e rejeita direitos de continuidade territorial dos madeirenses.

Basílio Santos recordou afirmações de Albuquerque; “Dê por onde der, temos de considerar a hipótese de a Madeira ter uma ligação ferry com o continente”, citou.

Numa longa intervenção, lembrou diversos episódios em que o Governo Regional, o PSD e o CDS garantiram que o ferry era uma prioridade.