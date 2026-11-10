Luís Montenegro diz que "tudo está a ser feito para salvaguardar comunicações"

O primeiro-ministro afirmou hoje que "tudo está a ser feito para salvaguardar as comunicações" perante a previsão de fenómenos meteorológicos extremos e informou que o Governo já enviou "mais de seis milhões de mensagens" aos cidadãos.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no final de uma reunião de trabalho na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no âmbito da coordenação e acompanhamento da situação das depressões que atingem Portugal.

"Do ponto de vista das comunicações, nós já emitimos mais de seis milhões de mensagens para os cidadãos, estamos em contacto permanente com a rede da Proteção Civil no terreno, com a rede municipal, com a rede institucional e com as operadoras de telecomunicações", disse.

Segundo o chefe do Governo, "tudo está a ser feito para salvaguardar a manutenção das comunicações", que foram particularmente afetadas durante a depressão Kristin, que atingiu a zona centro em janeiro.

Montenegro admitiu que o processo de dotar as câmaras e juntas de freguesia com a rede Starlink ainda está em curso -- "apanha-nos mais ou menos a meio do percurso" -, mas considerou que a rede de comunicações tem sido fortalecida.

"O próprio sistema Siresp tem já os seus veículos preparados para poderem acudir a uma reposição de rede se em alguma circunstância ela for afetada", disse, assegurando que foram tomadas "todas as medidas preventivas" neste domínio.

O primeiro-ministro aproveitou para destacar o "papel fundamental" da comunicação social nestes dias, dizendo esperar que "não seja necessário recorrer aos sinais de rádio" para falar com os portugueses, como aconteceu aquando do apagão ibérico do ano passado.

"Em todo caso seja pela televisão, seja pelas formas digitais, seja pela rádio, seja pelos jornais, contamos também muito com a vossa colaboração e sabemos que estarão também empenhados em poder levar não só a informação às pessoas, mas também aquelas que são as recomendações que devem adotar", disse.

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros/hora e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 quilómetros/hora".

Foram emitidos avisos meteorológicos vermelhos (o nível máximo) para o continente, para quarta-feira, e também para a Madeira, já a partir da noite de hoje. No arquipélago as escolas vão estar encerradas durante a manhã.