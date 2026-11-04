Zelensky conversou com Witkoff e Kushner para preparar negociações trilaterais

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou hoje por telefone com os enviados da Casa Branca para a guerra na Ucrânia, para preparar negociações trilaterais previstos para ocorrer na próxima semana em Abu Dhabi, envolvendo Kiev, Washington e Moscovo.

"As negociações devem avançar a todo o vapor para pôr fim a esta guerra o mais rapidamente possível. A Ucrânia está disposta a dar os passos necessários. As nossas propostas são claras e já as transmitimos ao lado americano", frisou Zelensky nas suas redes sociais, após uma "conversa muito detalhada, com uma hora e meia de duração" com Steve Witkoff y Jared Kushner.

O encontro trilateral está agendado para os dias 10 e 11 de novembro e a expectativa passa por retomar as negociações interrompidas em fevereiro.

Não está prevista a participação da União Europeia nestas conversações, segundo fontes do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), que definiram a reunião como tendo um "caráter trilateral", com a participação da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos.

O Presidente ucraniano tratou ainda, com os dois emissários norte-americanos, da questão dos mísseis intercetores para sistemas Patriot, cuja entrega pelos Estados Unidos tem sofrido atrasos, segundo Kiev, no meio de divergências com a administração do presidente norte-americano Donald Trump.

Estes artigos são necessários para "proteger vidas", salientou Zelensky, que agradeceu aos EUA os esforços diplomáticos e realçou que "não há alternativa à paz".

O governante ucraniano abordou ainda a reunião realizada hoje em Bruxelas, que contou com a presença de representantes da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Europa e da NATO, entre outros, e que incidiu sobre a recuperação económica após o fim da guerra.

"Amanhã [quinta-feira], em Bruxelas, haverá outra reunião sobre garantias de segurança para a Ucrânia", lembrou, sublinhando que "as negociações precisam de avançar a toda a velocidade para pôr fim a esta guerra o mais rapidamente possível" e que "a Ucrânia está disposta a dar os passos necessários".

Zelensky aterrou hoje, de forma inesperada, na base aérea de Torrejón de Ardoz, em Madrid, para onde se deslocou no âmbito da XXX Cimeira Ibero-Americana.

Segundo fontes do governo espanhol, o Presidente ucraniano vai reunir-se com os líderes ibero-americanos participantes na cimeira para trocar impressões sobre a situação do seu país, as suas repercussões globais e os principais desafios para a paz e a segurança internacionais.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, vai receber Zelensky na quinta-feira, e, à tarde, ambos vão realizar um encontro bilateral no Palácio de la Moncloa.