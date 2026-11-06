Jovem motociclista assistida após despiste

Uma jovem motociclista está a ser assistida neste momento na Rua Pedro José de Ornelas, no Funchal, após despiste com o veículo de duas rodas.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados para acudir esta motociclista com cerca de 22 anos de idade, que na chegada da ambulância ao local queixava-se de dores nos membros inferiores.

Foto Google Maps

O acidente que se deu antes das 8h00, está a condicionar o trânsito, enquanto se procedem às operações de imobilização em plano duro da motociclista para a transportar para o Hospital.