Jovem motociclista assistida após despiste
Uma jovem motociclista está a ser assistida neste momento na Rua Pedro José de Ornelas, no Funchal, após despiste com o veículo de duas rodas.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados para acudir esta motociclista com cerca de 22 anos de idade, que na chegada da ambulância ao local queixava-se de dores nos membros inferiores.
O acidente que se deu antes das 8h00, está a condicionar o trânsito, enquanto se procedem às operações de imobilização em plano duro da motociclista para a transportar para o Hospital.
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