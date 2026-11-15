Papa despede-se de Chyclaio sob chuva e continua em Cusco visita de seis dias ao Peru

O Papa Leão XIV despediu-se hoje, sob a chuva, de Chiclayo, onde foi bispo durante oito anos, partindo para Cusco, a próxima paragem de uma visita de seis dias ao Peru, no âmbito de uma viagem pela América Latina.

De acordo com a agência de notícias espanhola, EFE, ao sair da Residência Episcopal de Chiclayo, onde passou a noite, tal como fazia quando era bispo daquela cidade, Leão XIV dirigiu-se à multidão que o aguardava, debaixo de chuva, para ver pela última vez o agora Papa, que chegou ao Peru há quarenta anos como missionário.

Leão XIV aproximou-se das pessoas que o aguardavam, para lhes dar a sua bênção antes de entrar no automóvel que o levaria ao aeroporto, de onde partiria num voo de cerca de duas horas com destino a Cusco, para, durante a tarde, seguir viagem para Pucallpa.

"Que Chiclayo seja sempre a capital da amizade, mas que seja também uma cidade, uma província, uma terra de fé, de devoção e de fidelidade", afirmou o Papa.

A visita de Leão XIV ao Peru marca o seu regresso ao seu país de acolhimento, onde adquiriu a nacionalidade peruana.

O agora Papa passou mais de vinte anos no Peru, em diferentes períodos, entre 1982, quando chegou como missionário, e 2023, quando o Papa Francisco o convocou para o Vaticano, após oito anos como bispo de Chiclayo.