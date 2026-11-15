'Star Legend' pernoita no Porto do Funchal

Três navios encontram-se atracados no Porto do Funchal, sendo que o 'Star Legend', que acabou de chegar à Região, vai pernoitar nesse porto. No total, mais de 4.730 pessoas chegaram a bordo do 'Queen Victoria' e do 'Volendom', que atracaram esta manhã.

Com 1.909 passageiros e 967 tripulantes, o 'Queen Victoria' chegou pelas 6 horas, vindo de Southampton, Inglaterra e tem partida marcada para as 16 horas, rumo a Santa Cruz de Tenerife, Canárias. Está a concretizar uma viagem de 16 noites, sendo que o Funchal foi a primeira escala da viagem, que termina em Southampton no dia 27 de Novembro, seguindo-se Canárias (Tenerife e Lanzarote); Marrocos (Agadir, Casablanca e Tânger) e Lisboa.

Já o 'Volendam' atracou uma hora mais tarde, com 1.256 passageiros e 597 tripulantes, e parte igualmente uma hora mais tarde, para Cádis, em Espanha. O navio está a realizar uma viagem de 48 dias, que começou em Nova Iorque, Estados Unidos, a 8 de outubro, e termina a 25 de Novembro em Fort Lauderdale, também nos Estados Unidos. Já visitou Ponta Delgada (Açores), Lisboa, Espanha (Cartagena, Barcelona, Málaga e Cádis), França (Nice), Itália (Livorno, Civitavecchia, Nápoles, Sicília), Grécia (Éfeso, Atenas), Turquia (Bodrum, Instambul, Éfeso), Malta e Tunísia (Tunes). Do Funchal, segue para Nova Iorque, e depois para Fort Lauderdale.



Quanto ao 'Star Legend', chegou pelas 13 horas, de Casablanca, Marrocos, com 152 passageiros e 200 tripulantes. Outra escala da Blatas. Está numa viagem de 22 dias entre Málaga, Espanha, e Bridgetown, Barbados. Antes de chegar à Madeira, passou por Marrocos, e depois do Funchal segue para as Caraíbas: Martinica, Santa Lucia e Granada.