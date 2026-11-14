Dinarte Nóbrega conquista 9.º título de rampas

Dinarte Nóbrega conquistou, esta tarde, o 9.º título de campeão regional de rampas, no decorrer da Rampa do Paul do Mar, penúltima prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2026.

Apesar de ainda faltar cumprir uma das quatro subidas oficiais de prova, o piloto do kartcross LBS Motor Club RX01 já conseguiu os dois tempos que lhe permitem festejar antecipadamente, não obstante os problemas de travões que tem enfrentado ao longo da prova.

Ao fim de três subidas, Dinarte Nóbrega está na liderança da rampa, seguido por José Romero e Diogo Agrela.

A última subida oficial está agendada para as 17h30.