Celso Bettencourt devolve acusações a Élia Ascenção

A propósito das declarações da presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, sobre posição relativamente à participação dos municípios madeirenses na receita do IVA, Celso Bettencourt, visado pela autarca do JPP, reagiu,

"Sempre defendi que os municípios da Madeira devem receber a receita do IVA em condições de igualdade com os municípios do continente e dos Açores. Fi-lo também enquanto exerci funções de coordenador na ANAFRE, onde trabalhei em defesa do poder local e recebi, por diversas ocasiões, o reconhecimento de autarcas do próprio JPP", começa por afirmar.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos reitera "o direito dos municípios e o respeito pelas decisões tomadas pelas instituições que os representam são posições compatíveis".

Em 2021, lembra, os onze municípios avançaram em conjunto com uma acção judicial acompanhada pela AMRAM. "Élia Ascensão apoiou essa via. Se agora entende que deve tratar isoladamente uma matéria que foi conduzida em conjunto, deve explicar aos munícipes por que razão mudou de posição".

Depois de treze anos de governação do JPP em Santa Cruz, desafia Celso Bettencourt, "seria importante que Élia Ascensão esclarecesse quantas habitações foram entregues, que projectos estão em curso e qual o calendário previsto. A Câmara a que preside apresenta um saldo de gerência de 13 milhões de euros e aprovou a proposta de contratação de um empréstimo de 13,2 milhões para financiar outros investimentos, sem destinar qualquer verba à habitação. Ao invés, em Câmara de Lobos, o Município tem em execução 150 novos fogos, num investimento global de cerca de 40 milhões de euros. Os munícipes de Santa Cruz têm o direito de perguntar por que razão a habitação não foi incluída nas prioridades do executivo".

O autarca da Câmara de Lobos não compreende a insistência em reclamar mais receita do IVA, "contar com a receita da taxa turística e recorrer a empréstimos, quando persiste a falta de execução em áreas que deveriam merecer maior atenção".

"Refém", diz, estará "a sra dra Élia por saber que foi a segunda escolha de quem manda no seu partido".

A discussão sobre a receita do IVA, sublinha, "deve centrar-se nos fatos e na defesa dos interesses das populações. O debate não deve servir para distrair os santa-cruzenses da inércia em matérias que exigem mais ação e menos verbalismo".