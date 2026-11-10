Operadoras de telecomunicações reforçam contingência e equipas técnicas

As operadoras de telecomunicações Meo, Vodafone e Nos ativaram planos de contingência e a prontidão das equipas técnicas para responder a eventuais impactos da depressão Charles nas redes de comunicações, estando a monitorizar a evolução das condições meteorológicas.

A Meo ativou os planos de contingência para todo o território continental e para a Madeira, reforçou as equipas técnicas e posicionou-as nas regiões onde se prevê maior impacto, mantendo a rede sob monitorização permanente, indicou fonte oficial da empresa à Lusa.

A operadora está também a adotar medidas para maximizar a autonomia energética da rede, de forma a reforçar a resiliência da infraestrutura perante eventuais falhas no fornecimento de eletricidade.

Como medida preventiva, os trabalhadores cujas funções o permitem foram colocados em regime de teletrabalho, enquanto a empresa mantém uma articulação estreita com a Proteção Civil.

O objetivo é minimizar eventuais perturbações nos serviços e garantir uma intervenção rápida em caso de danos na infraestrutura, sempre que as condições de segurança e de acesso ao terreno o permitam.

Também a Vodafone Portugal tem equipas técnicas de prevenção e está a acompanhar a evolução da situação, com especial atenção às zonas potencialmente mais afetadas, em permanente articulação com as autoridades competentes, disse à Lusa fonte da empresa.

Por sua vez, a Nos constituiu um gabinete de acompanhamento e reforçou a prontidão das equipas técnicas no terreno, estando igualmente a preparar medidas adicionais de contingência, incluindo o reforço da capacidade de geradores.

Fonte da operadora referiu à Lusa que está em partilha de informação e coordenação com as estruturas nacionais e regionais da Proteção Civil.

As operadoras indicam que a prioridade é assegurar a continuidade dos serviços de comunicações e responder rapidamente a eventuais ocorrências provocadas pela depressão.

O Governo decretou situação de alerta em Portugal continental, entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que as regiões mais atingidas sejam Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro.

A gravidade do cenário levou o executivo a decidir fechar as escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido também o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical e pode atingir a superfície com grande intensidade), ultrapassar os 150 km/h".