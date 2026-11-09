Teerão anuncia terceira vaga de ataques dos EUA contra Qeshm numa semana

As autoridades do Irão anunciaram hoje que foram registados, durante a madrugada, ataques dos Estados Unidos contra vários pontos de Qeshm, no estreito de Ormuz, na terceira ronda de bombardeamentos contra a ilha numa semana.

Os órgãos da imprensa oficial iranianos, como a agência IRNA, reportaram quatro explosões em Qeshm durante a madrugada, que não terão causado danos em zonas residenciais ou em infraestruturas vitais.

O facto foi confirmado pelo vice-governador da província de Hormozgan, Ahmad Nafisi, que assegurou que os alvos atingidos estavam fora das zonas residenciais, comerciais e de infraestruturas de serviços.

"Não houve danos em infraestruturas vitais ou de serviços na ilha", afirmou Nafisi, garantindo que a situação está controlada e que as equipas de emergência se mantêm em alerta máximo.

Foram também ouvidas explosões nas cidades costeiras de Bandar Abbas e Sirik. No entanto, os meios de comunicação iranianos atribuíram estes episódios a operações das forças do próprio país, destinadas à manutenção da segurança e ao controlo do Estreito de Ormuz.

O Irão reivindica o controlo da via marítima estratégica, por onde transitava um quinto dos hidrocarbonetos mundiais antes da guerra desencadeada no final de fevereiro por ataques de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica.

As forças iranianas atacam regularmente os navios que se aventuram sem a sua autorização, navegando ao longo das costas de Omã.

Recentemente, vários navios sofreram explosões por terem atingido minas, segundo relatos de Teerão, não confirmados por entidades como a UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), cujos avisos em 06 de novembro e 29 de outubro apontam para uma explosão na linha de água causada por projétil ou através de minas-lapa, fixadas manualmente.

As autoridades norte-americanas não se pronunciaram sobre os ataques contra a ilha, localizada no sul do país.

Esta foi a terceira ronda de bombardeamentos contra Qeshm desde 02 de novembro, quando os Estados Unidos lançaram as primeiras ofensivas contra o território iraniano desde o início de setembro.

No sábado à noite, a agência Irna indicou que foram ouvidas explosões em várias áreas do Estreito de Ormuz, incluindo a ilha de Qeshm e as cidades portuárias de Bandar Abbas e Jask, sem especificar a causa.

Mais tarde, as autoridades iranianas confirmaram um impacto em Jask, segundo a mesma fonte.

O Exército norte-americano realizou recentemente ataques limitados em Qeshm, segundo os Estados Unidos.

No domingo, o Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou "muito improvável" um reatamento da guerra com o Irão, desde que existam progressos nas negociações com Teerão.

As declarações contrastam com as do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, que declarou, pouco antes, que as negociações diplomáticas entre os dois países tinham estagnado devido ao choque provocado pela derrota da campanha de Trump nas eleições intercalares de 03 de novembro.