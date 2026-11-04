Democratas recuperam apoio de cinco grupos-chave conquistados por Trump em 2024

Os democratas recuperaram terreno significativo entre cinco grupos demográficos importantes nas intercalares norte-americanas realizadas na terça-feira, revertendo muitos dos ganhos que Donald Trump alcançou nas presidenciais de 2024, segundo uma sondagem eleitoral da Associated Press (AP).

O estudo hoje divulgado, realizado junto de mais de 100.000 eleitores nos 50 estados norte-americanos, mostrou que os jovens eleitores inclinaram-se fortemente para a chamada esquerda norte-americana.

O desempenho dos candidatos democratas entre os eleitores com menos de 30 anos superou em muito o apoio que esse grupo deu à ex-vice-presidente Kamala Harris em 2024, quando a democrata concorreu à Casa Branca contra o atual Presidente Donald Trump.

Tanto os jovens eleitores como os eleitores que votam pela primeira vez representam uma parcela relativamente pequena do eleitorado. Apenas cerca de um em cada 10 eleitores no eleitorado nacional de 2026 tem menos de 30 anos.

Contudo, o descontentamento dos jovens eleitores com o país e a sua liderança ficou evidente, segundo a análise da AP.

Cerca de metade disseram estar "zangados" com situação atual dos Estados Unidos, em comparação com apenas cerca de um terço dos eleitores com 65 anos ou mais.

E cerca de seis em cada 10 eleitores com menos de 30 anos disseram que um dos motivos para o seu voto para a Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) foi expressar oposição a Trump, em comparação com cerca de metade dos eleitores entre 30 e 44 anos e cerca de quatro em cada 10 eleitores com 45 anos ou mais.

Os jovens eleitores inclinaram-se para os democratas em todas as disputas para o Senado (câmara alta do Congresso) em que o Partido Democrata conquistou um assento, incluindo no Texas, Kansas, Iowa, Ohio e Carolina do Norte.

Os eleitores hispânicos, que também se inclinaram para Trump em 2024, migraram para os democratas este ano, assim como os eleitores negros -- particularmente os homens negros.

Essa mudança ficou evidente na disputa para o Senado do Texas, na qual o democrata James Talarico venceu o republicano Ken Paxton. A sondagem da AP mostrou que aproximadamente seis em cada 10 eleitores hispânicos do Texas apoiaram Talarico, enquanto apenas cerca de três em cada 10 votaram em Paxton.

O grupo estava mais dividido entre Trump e Harris na eleição presidencial de 2024, de acordo com a AP.

Muitos eleitores moderados -- que, na maioria, afirmaram que o Congresso não estava a fazer o suficiente para impor travões e contrapesos à Presidência -- apoiaram candidatos democratas a nível nacional e foram importantes para as vitórias democratas em diversas disputas-chave para o Senado.

E, tendo em conta que a maioria afirmou que a inflação causou-lhes dificuldades financeiras pelo menos "moderadas" no último ano, os eleitores com rendimentos familiares inferiores a 50 mil dólares anuais (44,4 mil euros) também se afastaram dos republicanos, em comparação com 2024.

Esse eleitorado ficou praticamente dividido entre Trump e Harris em 2024. Cerca de três em cada 10 eleitores norte-americanos relatam ter um rendimento familiar inferior a 50 mil dólares anuais.

A sondagem sugere que esses eleitores eram mais propensos do que os eleitores com rendimento mais alto a dizer que estavam preocupados com o custo dos alimentos e outros itens essenciais, com os preços da gasolina e outras despesas domésticas.

A vitória democrata nas eleições intercalares de terça-feira entrega ao partido o controlo do Congresso e deverá limitar a ação do Presidente Donald Trump nos últimos dois anos do mandato.

A partir do início de janeiro, quando os novos eleitos tomarem posse, os democratas poderão definir a agenda legislativa, condicionar o orçamento federal, bloquear nomeações presidenciais e lançar investigações parlamentares sobre o Presidente republicano e membros da sua administração.

Donald Trump continuará, contudo, a dispor de instrumentos importantes de poder, incluindo o veto presidencial e competências próprias do poder executivo.