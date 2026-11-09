Autoridades polacas ainda sem certezas sobre motivações do atirador de Cracóvia

O Ministério Público polaco afirmou hoje que, até ao momento, não existe qualquer evidência material que ligue as ações do atirador de Cracóvia, que matou nove pessoas e acabou também por morrer, a uma ideologia específica.

"Não dispomos de nenhum elemento que nos permita afirmar, de maneira categórica e responsável, que [o atirador] inspirou-se numa ideologia ou noutra", declarou hoje, durante uma conferência de imprensa, Przemyslaw Nowak, porta-voz do Ministério Público Nacional.

"É demasiado cedo para se pronunciar sobre as motivações. Não encontramos símbolos evidentes que estejam geralmente associados a uma corrente política específica, seja de extrema-direita ou de extrema-esquerda", acrescentou.

No domingo, o ministro do Interior polaco, Marcin Kierwinski, afirmara que o atirador era "fascinado pelas ideologias de extrema-direita".

No entanto, os investigadores advertem agora que serão necessárias investigações aprofundadas para compreender as suas motivações e afirmam não poder confirmar "de maneira categórica" as declarações do ministro.

Ainda assim, foi aberto um inquérito por ato "de natureza terrorista", ao qual foi anexado o procedimento referente ao homicídio dos familiares do atirador.

Michal Oksinski, atingido várias vezes por disparos da polícia, morreu hoje às 04:30, no horário local (03:40 em Lisboa), depois de ter sido submetido a três cirurgias.

Oksinski é suspeito de ter causado um total de nove mortes, incluindo as dos seus pais e da sua irmã, que foram mortos a tiro e encontrados na sua residência, situada a duas horas de Cracóvia.

Vestindo uniforme militar, usando máscara e capacete, e armado com uma espingarda semiautomática, abriu fogo de dentro do seu veículo contra peões nas imediações da praça do Mercado, em Cracóvia --- um local muito frequentado pelos turistas ---, no sábado, por volta das 15:00, no horário local (14:00 em Lisboa).

A polícia interveio em poucos minutos. Iniciou-se, então, uma perseguição entre o agressor --- que conduzia um Subaru preto --- e uma equipa da polícia local. Num cruzamento, o atirador embateu contra um veículo que estava parado, saiu do seu carro e trocou tiros com dois polícias, sendo ferido gravemente.

Seis pessoas morreram, entre as quais um britânico de 32 anos e uma austríaca de 51 anos.

Outras quinze pessoas ficaram feridas, entre as quais dois polícias e cinco cidadãos estrangeiros: uma portuguesa, um britânico, um russo, um alemão e uma austríaca.

Segundo as declarações de hoje das autoridades regionais, o estado de saúde dos feridos é "estável".

Segundo os investigadores citados pela imprensa polaca, Michal Oksinski não tinha antecedentes criminais.

O jovem rra membro, juntamente com o seu pai, de um clube de tiro, tendo sido apreendidas sete armas na sua residência.

O atirador levou para Cracóvia quatro armas --- incluindo duas espingardas semiautomáticas --- e cerca de 500 munições, informou o Ministério Público.

A sua avó paterna revelou à imprensa que o atirador tinha obtido uma licença para porte de armas este ano. O Ministério Interior anunciou que vai iniciar uma revisão dos critérios para a concessão de licenças de posse de armas de fogo.

A Polónia regista um forte aumento do número de licenças para a posse de armas: em 2025, foram atribuídas mais de 50.000 novas licenças, elevando o total para 411.000, segundo a polícia.

"As roupas do autor dos factos continham muitos emblemas diferentes", declarou também hoje, Karolina Galecka, porta-voz do Ministério do Interior.

"Havia muitos emblemas e insígnias associados a diversos motivos, que estão a ser analisados neste momento", acrescentou, sem especificar a sua natureza.

Foram decretados dois dias de luto nacional, no domingo e hoje.