Funchal testa protótipos de bicicletas eléctricas

A Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da Madeira associam-se a um projecto europeu coordenado pela Universidade de Catânia, em Itália, e vão implementar um demonstrador de micromobilidade partilhada que colocará 15 bicicletas protótipos 100% eléctricas à disposição dos alunos da residência universitária. O protocolo, no âmbito do projecto In-Mob, foi assinado esta manhã no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O objectivo é obter dados relevantes acerca do desempenho destas bicicletas eléctricas, com vista a contribuir para a definição de políticas de mobilidade sustentável. O Funchal e Palermo foram escolhidas como cidades-piloto para testar o desempenho destes veículos, o Funchal por ser uma área geográfica que apresenta características topográficas desafiantes; Palermo na integração com o transporte público.

O projecto europeu In-Mob (Innovative Products for Sustainable Micromobility) orienta-se para a introdução de esquemas de micromobilidade partilhada, através de bicicletas eléctricas e infra-estruturas de carregamento. “O In-Mob tem como objectivo testar o desempenho de velocípedes com motor em áreas com declives acentuados, avaliando a receptividade à introdução deste meio de transporte enquanto modo de locomoção energeticamente eficiente e ambientalmente sustentável nas curtas deslocações”, explica a Câmara em nota de divulgação.

As bicicletas foram desenvolvidos pelos parceiros que integram o consórcio, com recurso a materiais recicláveis. Na prática, serão disponibilizadas 15 velocípedes e uma infra-estrutura de carregamento, com recurso a painéis fotovoltaicos, que será instalada na residência universitária, localizada na Rua de Santa Maria. Ao longo de seis meses, os alunos que ali residem poderão usar estas bicicletas nas deslocações entre a residência e a Universidade da Madeira.

Com a integração neste projecto, a CMF obteve um financiamento de 144 mil euros.

A Câmara esteve representada na assinatura do protocolo pelo vice-presidente, Carlos Rodrigues.

O projecto In-Mob teve início em 2023, reúne onze parceiros. Inclui o desenvolvimento e teste de produtos inovadores para micromobilidade.