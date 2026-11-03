Universidade da Madeira e MEO reforçam parceria com estágios para estudantes

A Universidade da Madeira (UMa) e a MEO assinaram dois acordos de cooperação que prevêem a realização de estágios curriculares, acções de formação e outras iniciativas destinadas a aproximar os estudantes do mercado de trabalho.

Os protocolos, só hoje tornados públicos, foram assinados a 27 de Outubro, no edifício da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, pelo reitor Sílvio Moreira Fernandes e pela administradora da MEO, Madalena Albuquerque.

Segundo informa a Universidade em comunicado, um dos acordos destina-se à promoção de iniciativas conjuntas, incluindo conferências, colóquios, cursos de formação e sessões de esclarecimento, com o objectivo de desenvolver competências técnicas e profissionais.

Está igualmente prevista a partilha de recursos humanos e logísticos, bem como a criação de condições de acesso privilegiado dos estudantes a iniciativas promovidas pela empresa.

O segundo acordo estabelece a realização de estágios curriculares para alunos dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais em Cibersegurança e Redes, Redes e Sistemas Informáticos, Sistemas Electrónicos e Instalações Eléctricas e Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação. Abrange ainda as licenciaturas e mestrados em Engenharia Informática e Engenharia Electrotécnica e de Computadores.

A intenção é proporcionar aos estudantes contacto directo com a realidade empresarial, permitindo-lhes aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação académica e facilitar a entrada no mercado de trabalho.

Na cerimónia, Sílvio Fernandes destacou a importância da colaboração entre a Universidade e a MEO, considerando que esta parceria contribui para uma das principais missões da instituição: preparar os diplomados para a vida profissional.

"Queremos que a Universidade mude a sociedade e, para mudar a sociedade, precisamos de líderes", afirmou o reitor.

Madalena Albuquerque, por seu lado, salientou a necessidade de aproximar o ensino superior dos desafios enfrentados pelas empresas, sobretudo num sector em permanente transformação tecnológica.

"Acreditamos que o conhecimento não pode ficar apenas na sala de aula: tem de ser aplicado a desafios concretos", defendeu a responsável da MEO.

Na assinatura dos acordos estiveram também presentes o vice-reitor para os Assuntos Académicos, Eduardo Marques, e o director comercial da MEO na Madeira, Filipe Freitas.