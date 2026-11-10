Brasil aposta na tecnologia e quer mostrar que é mais do que "agro"

O Brasil quer aproveitar a Web Summit, em Lisboa, para mostrar que pode exportar mais do que produtos do agronegócio e trouxe cerca de 300 'startups' para procurar parceiros e investidores na Europa, disse à Lusa fonte da ApexBrasil.

"O Brasil tem uma relevância enorme na questão do agronegócio, mas a gente tem muitas soluções e a gente precisa diversificar essa pauta", disse à Lusa a diretora de Negócios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Maria Paula Velloso.

À margem de um seminário de internacionalização dedicado a estimular a cooperação e o desenvolvimento de negócios entre os ecossistemas de inovação brasileiro e europeu, em Lisboa, a responsável destacou as empresas de tecnologia aplicada à saúde e à agricultura, bem como as soluções de bioeconomia desenvolvidas no Norte do Brasil, entre as 'startups' que marcam presença em Lisboa no maior evento tecnológico do mundo e que decorre até quinta-feira.

A ApexBrasil procurou reforçar a representação do Norte e do Nordeste numa comitiva em que 45% das startups são lideradas por mulheres, e cujas empresas querem estabelecer "contactos duradouros, que se vão traduzir lá na frente em negócios" na Europa, "mas começando por um país tão irmão como é o caso de Portugal", disse.

A estratégia do Governo de Lula da Silva, reeleito para mais quatro anos, e da ApexBrasil passa por reduzir o peso das matérias-primas nas exportações brasileiras e apostar na "diversificação de mercados", para reduzir a dependência de um único destino e amortecer o impacto de medidas como o aumento das tarifas pelos Estados Unidos, destacou Maria Paula Velloso.

"Imagina se a gente tivesse colocado todas as nossas fichas nos Estados Unidos com um tarifaço [agravamento das tarifas norte-americanas sobre os produtos brasileiros]", afirmou, recordando que o aumento das vendas para a Índia, a China e a Europa compensou a quebra das exportações brasileiras para o mercado norte-americano.

A ApexBrasil considera o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul fundamental para diversificar os destinos das exportações brasileiras: segundo dados da agência, o Brasil exportou 44,2 mil milhões de dólares (39,5 mil milhões de euros) para a UE entre janeiro e setembro, mais 7,4 mil milhões de dólares (6,6 mil milhões de euros) do que no mesmo período de 2025.

Desse aumento, 6,4 mil milhões de dólares (5,7 mil milhões de euros) foram registados entre maio e setembro, após o início da aplicação provisória do acordo, em 01 de maio, dia em que o acordo entrou em vigor.

A balança comercial brasileira com o bloco passou de um défice de cerca mil milhões de dólares (900 milhões de euros) para um excedente de cinco mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros), de açodo com os dados da ApexBrasil.

A 'cimeira' tecnológica Web Summit arranca hoje em Lisboa para a sua décima edição no país, com quatro robôs humanoides entre os oradores e com a maior participação chinesa de sempre.

A Web Summit espera receber em Lisboa cerca de 70.000 participantes até quinta-feira, contando 900 oradores e mais de 2.000 'startups'.

Portugal leva 78 empresas à 'cimeira' com destaque para os setores da inteligência artificial (IA) e da tecnologia em saúde, segundo avançou a Startup Portugal.

Em destaque este ano estarão os robôs humanoides, que prometem falar na 'cimeira', e o futuro das empresas de 'software' como serviço (SaaS), que tiveram um ano atribulado com as ameaças da IA ao seu modelo de negócio.