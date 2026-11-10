Escassez de profissionais é o principal risco para as compras hospitalares no SNS

Quase três em cada quatro participantes no primeiro Barómetro de Compras Hospitalares identificam a escassez de profissionais como o principal risco para esta função no SNS e apontam o recurso a compras urgentes perante ruturas de fornecimento.

O barómetro, cujos resultados foram divulgados esta segunda-feira pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), foi dirigido às direções de compras das instituições do setor público e visou caracterizar as compras hospitalares no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O estudo, realizado pela APAH em colaboração com a IQVIA e que contou com a participação de profissionais de 31 instituições, concluiu que a função de compras é reconhecida como estratégica, mas persistem fragilidades ao nível do planeamento, dos recursos humanos e dos sistemas de informação.

Segundo o estudo, que decorreu entre julho e setembro de 2026, 84% dos inquiridos consideram a função de compras "estratégica ou muito estratégica" para as suas organizações. Contudo, esta valorização nem sempre se traduz num planeamento estruturado, com 32% a referirem não dispor de um plano de atividades formalmente aprovado para 2026 e 29% ainda estavam a elaborá-lo.

A escassez de profissionais foi identificada por 74% dos participantes como o principal risco para a função em 2026. A análise de dados é, por sua vez, apontada por 58% como a competência cujo desenvolvimento é mais necessário.

Além disso, 84% consideram essenciais as competências em Inteligência Artificial, "evidenciando a importância crescente da capacitação das equipas para acompanhar a transformação digital dos processos de compras", salienta.

Ao nível dos sistemas, dados e digitalização persistem limitações, com cerca de 39% dos participantes a afirmarem que o 'reporting' da função de compras é realizado manualmente e 26% referem que o arquivo continua a ser feito em papel.

A dispersão da informação por múltiplos sistemas e a reduzida interoperabilidade entre as áreas de compras, logística, gestão de 'stocks' e financeira são outras das principais limitações identificadas no estudo.

Relativamente à execução, gestão do risco e desempenho, 84% dos inquiridos consideram que as regras da contratação pública são pouco ou moderadamente adequadas às necessidades operacionais das instituições.

Quanto à gestão do risco de abastecimento, apenas 16% dos participantes referem que as instituições dispõem de planos de contingência bem definidos para situações de rutura de fornecimento. Já 74% indicam que, perante estes problemas, recorrem à compra urgente.

A sustentabilidade e o valor social também integram as práticas de Compras Hospitalares: 65% indicam que estas dimensões estão contempladas na política ou nas práticas das respetivas organizações. Contudo, entre estes, 65% admitem não dispor de uma equipa dedicada às compras sustentáveis.

Há ainda 25% que referem considerar as certificações ambientais e sociais dos fornecedores, embora estas não tenham influência na decisão de compra.

Quanto às Compras Públicas de Inovação, 58% afirmam conhecer os respetivos critérios, mas apenas 6,5% reportam a realização de procedimentos desta natureza nos últimos três anos, o que, segundo o estudo, aponta para "uma aplicação ainda residual deste instrumento, apesar do conhecimento existente sobre os seus critérios".

Como as medidas com maior potencial transformador para os próximos 12 meses, o estudo aponta a digitalização e integração da gestão das compras, o reforço e a especialização das equipas, a melhoria do planeamento das aquisições e a generalização da utilização da IA e da automatização dos processos são apontadas.

Para o presidente da APAH, Xavier Barreto, "as compras hospitalares desempenham um papel determinante na capacidade de resposta e na sustentabilidade das instituições do SNS".

"Os resultados deste primeiro barómetro mostram que existe um reconhecimento claro da sua importância estratégica, mas também evidenciam fragilidades que importa ultrapassar. É fundamental valorizar esta função, reforçar as competências das equipas e criar condições para uma gestão mais integrada, eficiente e orientada para a criação de valor para o SNS e para os cidadãos", defende Xavier Barreto, citado em comunicado.