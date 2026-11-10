INEM mobiliza técnicos de emergência pré-hospitalar do Norte para Lisboa

O INEM mobilizou hoje, pelo menos, 10 técnicos de emergência pré-hospitalar da região Norte para reforçar o dispositivo em Lisboa devido ao possível agravamento do estado do tempo, segundo o sindicato que representa aqueles profissionais.

À agência Lusa, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pre-Hospitalar (STEPH) disse que os técnicos, entre os quais enfermeiros, foram mobilizados pelas 16:00 de hoje por um período de 24 horas.

Rui Lázaro considerou o reforço positivo, mas lamentou o número reduzido, defendendo que existe margem para chamar mais técnicos a apoiar as equipas das regiões previsivelmente mais atingidas.

A Lusa questionou o INEM, sem resposta até ao momento.

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros/hora e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 quilómetros/hora".

Foram emitidos avisos meteorológicos vermelhos (o nível máximo) para o continente, para quarta-feira, e também para a Madeira, já a partir da noite de hoje. No arquipélago as escolas vão estar encerradas durante a manhã.