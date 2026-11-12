Zero tijolos

Comprar casa em Portugal exige vinte e sete anos de salário. No Funchal, um T0 passa com facilidade os mil euros. Mil euros. Por uma assoalhada.

Perguntem ao vosso pai quanto ganhava quando comprou a casa onde cresceram. Antigamente ganhavam uma fracção do que nós ganhamos, trabalhavam sozinhos, e aquele salário chegava para uma casa de família inteira, com quartos a sério e um quintal com videira. Hoje trabalham os dois, ambos com curso, e conseguem um T1 arrendado, com os filhos adiados para quando “estivermos mais estáveis”, data que nunca chega.

Protestar é a coisa mais sensata que esta geração podia fazer. A revolta é mais que justa. O problema é o que lhe fizeram por cima…

Porque o que aconteceu no Rossio deixou de ser um protesto pela habitação. Basta ouvir o que se disse ao microfone. Primeiro, a pedagogia das emoções: “peguem no vosso medo e transformem-no em raiva”. Depois, a rejeição da via pacífica: “a polícia bate-nos e nós respondemos com paz?!”. E por fim o objectivo: “temos que fazer os políticos terem medo de sair à rua”.

Nas imagens da RTP, num palco de bandeiras vermelhas, um orador cita: “há décadas em que nada acontece, e há semanas em que décadas acontecem. Dizia isto Lenin… da União Soviética.” Num protesto sobre rendas, em 2026, o inspirador é quem dissolveu à força a Assembleia Constituinte por não gostar do resultado das eleições.

Houve ainda a entrevista à TVI de um manifestante de máscara. Diagnóstico: “isto só tem um nome, é capitalismo”. Terapêutica: “isso implica destruir o Estado, destruir a polícia, destruir os tribunais”. Tudo a propósito do preço das casas.

E não é caso português. De Paris a Madrid, o “ativismo” repete-se: pega-se numa causa justa, a habitação, o clima, a paz, e usa-se como cavalo de Tróia pintado com as cores da Palestina e arco-íris para um programa que nunca ganharia eleições. Não estão na rua apesar de perderem nas urnas. Estão na rua porque perdem nas urnas.

Entre os solidários apareceu Pedro Nuno Santos, que não vê nisso hipocrisia nenhuma. Entre 2019 e 2022, sob a sua tutela enquanto ministro da Habitação, quatro fundos para habitação acessível receberam mais de 41 milhões de euros e pagaram 3.386.926 euros em salários aos dirigentes… sem iniciar uma única obra. Nem uma! Três milhões e trezentos mil euros em ordenados. Zero tijolos.

Quanto ao teto às rendas, já foi tentado: em Barcelona as rendas caíram 4,4%, mas os contratos caíram 20% e as casas encolheram de 75 para 71 metros. Ninguém paga menos: paga-se quase o mesmo por menos casa. A solução é outra e não dá fotografia: construir, licenciar depressa e baixar o imposto que faz de boa parte do preço de uma casa, Estado.

Nada disto cabe numa tenda.

E onde estão, nestas madrugadas, os jovens que não conseguem pagar casa? Estão a dormir. Às seis da manhã levantam-se para trabalhar, e é esse ordenado que lhes há-de pagar o teto que o Estado lhes não dá.

Esses não têm tempo para revoluções. Têm turno.