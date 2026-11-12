Pedro Azevedo e Leonor Rodrigues vencem XXXII Circuito de São Martinho

Os atletas Pedro Azevedo e Leonor Rodrigues, ambos atletas do Grupo Desportivo do Estreito, foram os vencedores do XXXII Circuito de São Martinho, que se realizou esta noite, no Funchal. A prova já se deveria ter realizado na passada terça-feira, véspera de São Martinho, mas acabou adiada devido às previsões meteorológicas.

De acordo com nota enviada à imprensa, na competição masculina, Pedro Azevedo foi o mais rápido, concluindo os 5,5 quilómetros do percurso em 18 minutos e 43 segundos (00:18:43). O atleta do GDE levou a melhor sobre Ivan Nunes, da equipa VIP-RC, que terminou na segunda posição, com o tempo de 18 minutos e 58 segundos (00:18:58). O terceiro lugar do pódio foi conquistado por Énio Castro, atleta do Clube Escola do Estreito – Madeira (CEE-Madeira).

Já no que diz respeito à prova feminina, a vitória sorriu a Leonor Rodrigues (GDE), que completou o percurso em 20 minutos e 45 segundos (00:20:45). A segunda posição foi ocupada por Cátia Sousa, também atleta do Grupo Desportivo do Estreito, com o tempo de 21 minutos e 8 segundos (00:21:08). O pódio ficou completo com Edna Rodrigues, igualmente do GDE, que terminou em 21 minutos e 36 segundos (00:21:36).

O Grupo Desportivo do Estreito esteve, assim, em destaque, ao conquistar as vitórias nas duas categorias e garantir ainda os restantes lugares do pódio feminino.