Paula Margarido destaca inovação social na Festa de São Martinho da Garouta do Calhau

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou, esta terça-feira, na tradicional Festa de São Martinho da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, no Centro Comunitário da Várzea, em São Martinho.

O encontro reuniu cerca de uma centena de utentes, familiares, dirigentes, colaboradores e voluntários, e contou com a presença de Dorita Gomes, em representação da Junta de Freguesia de São Martinho.

A governante elogiou o percurso da instituição, presidida por Ricardo Silva, e a sua capacidade de desenvolver respostas sociais diferenciadas para pessoas idosas e em situação de maior vulnerabilidade. “A Garouta do Calhau não se limitou a crescer. Soube diversificar-se, especializar-se e, sobretudo, reinventar a forma de cuidar”, afirmou Paula Margarido, citada em nota à imprensa.

Entre os projectos referidos, a governante destacou o Centro de Dia Lugar de Memórias, inaugurado em 2017 e dedicado ao acompanhamento de pessoas com demência, que visitou, e o Centro de Noite, na Casa da Esperança, no Paiol. Apoiado pelo PRR, este projecto representou um investimento de cerca de 2,62 milhões de euros, dos quais 2,33 milhões financiados pelo PRR, e disponibiliza 50 vagas, nomeadamente 30 de Centro de Dia e 20 de Centro de Noite.

Paula Margarido sublinhou a importância de respostas que favoreçam a autonomia, previnam o isolamento social, apoiem famílias e cuidadores e ajudem a evitar ou adiar a institucionalização, reconhecendo ainda o papel das instituições do sector social como parceiros fundamentais das políticas públicas.

A festa ficou marcada pela música, pelo convívio e pela tradicional sopa de castanha, além de um momento de poesia com a utente Maria Gilda Sousa, que declamou um poema dedicado a todas as mães.

Dirigindo-se aos utentes, Paula Margarido considerou-os “a verdadeira razão de ser de todo este trabalho”.