Ventura acusa Montenegro de "total inépcia" e defende "propostas de emergência

O presidente do Chega acusou hoje o primeiro-ministro de "total inépcia" a lidar com o tema da habitação permitindo que se gerasse "uma questão de ordem pública", e defendeu que são necessárias "propostas de emergência".

Em conferência de imprensa, na sede do Chega, em Lisboa, André Ventura pediu ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, que "fale ao país sobre a habitação, anuncie medidas para a habitação" e referiu que o seu partido apresentará na próxima semana um conjunto de medidas para este setor.

O presidente do Chega rejeitou a ideia "de egoísmo, de falta de empatia e de não saberem o país em que vivem" por parte dos manifestantes pelo direito à habitação, e contrapôs: "Eles sabem o país onde vivem. É Luís Montenegro que não sabe o país onde vive".

"Esta não devia ser uma questão de ordem pública. Só nasceu uma questão de ordem pública porque o primeiro-ministro desapareceu de cena durante vários dias ou semanas, porque no momento em que o país mais precisava de si o primeiro-ministro, o ministro da Administração Interna, o ministro da Habitação não souberam olhar de frente para o país e dizer: compreendemos a vossa insatisfação, vamos apresentar um grande pacote de medidas para corresponder ou tentar corresponder à resolução desses problemas", considerou.