Clara Teixeira teve pódio olímpico ali tão perto

João Matos honrou o legado do triplo salto nacional, ao conquistar o bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude, garantindo que a Missão portuguesa vai regressar de Dakar'2026 com a sua melhor prestação de sempre na competição.

Num dia onde a Madeira fez a sua estreia no atletismo, através de Clara Teixeira, no lançamento do martelo, onde foi quarta classificada, o seu colega da selecção festejou no terceiro lugar do pódio.

No Complexo Iba Mar Diop, na capital do Senegal, o atleta de 16 anos fez 15,53 metros ao quinto salto, batendo o recorde nacional juvenil e garantindo o último lugar do pódio, encabeçado pelo chinês Xuefeng Sheng, com 16,18, também uma nova melhor marca pessoal.

O uzbeque Shakhzodbek Kholmurodov ficou com a prata, ao saltar 15,71, igualmente um recorde pessoal.

Os 15,17 metros do primeiro salto valeram a João Matos o segundo lugar, uma posição que perdeu na 'ronda' seguinte, na qual registou um nulo.

O atleta luso de 16 anos manteve-se na quarta posição até ao penúltimo salto, quando fixou um novo recorde nacional de sub-18 para subir ao último lugar do pódio.

Até ao final do concurso, o representante do Grupo Desportivo de Pedreiras-Leiria segurou o terceiro lugar.

Ao alcançar o melhor resultado de sempre e o primeiro pódio do atletismo nacional em quatro edições dos Jogos Olímpicos da Juventude, João Matos garantiu também a sexta medalha para Portugal em Dakar2026 -- ainda falta saber a cor do metal que a equipa de futsal conquistará na quinta-feira, na final masculina, frente à Argentina.

Assim, a Missão nacional superou os cinco lugares de pódio de Buenos Aires2018, que figuravam como o melhor resultado luso em Jogos Olímpicos da Juventude.

O brilho de João Matos, o jovem que demonstrou que o triplo salto nacional tem pretendentes à sucessão de Pedro Pablo Pichardo, Nélson Évora e Patrícia Mamona, 'ofuscou' o resultado de Clara Teixeira, da ACD Jardim do Serra, no lançamento do martelo.

Um segundo lançamento de 57,98 metros deixou a lusa na quarta posição, que reforçou à terceira tentativa, com 59,48.

A atleta da Associação Jardim da Serra (Madeira) não conseguiu subir na classificação, ficando ainda longe do pódio, cujo último degrau foi ocupado pela mexicana Alison Aylin Salinas (61,52 metros).

A vencedora foi a ucraniana Milaniia Kokhan, com um recorde pessoal de 71,27 metros, seguindo-se a chinesa Xingyue Yang, prata com um lançamento de 65,96.

Clara Teixeira admitiu ter ficado "um pouco dececionada", por saber que "conseguia atingir o terceiro lugar", mas mostrou-se orgulhosa pela sua prestação.

"É uma motivação para eu treinar ainda mais", concluiu a atleta que em Dakar contou com a presença do seu treinador Sérgio Cruz.

No dia em que o atletismo encerrou a sua participação em Dakar2026, André Caires, outro madeirense nos Jogos, continuou a sua progressão, sendo atualmente oitavo no windsurf, com 42 pontos.

Hoje, o velejador luso foi sétimo, quarto e quinto nas regatas do dia, em que o grego Evangelos Kyriazakos fez o pleno de vitórias, para continuar a liderar, com oito pontos.

Portugal participa com 25 atletas no primeiro evento olímpico realizado em África, que começou em 31 de outubro e prolonga-se até sexta-feira.