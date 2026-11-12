The Beatles by The Beetlers tomam conta do palco do Capoeira Lounge

Prepare-se para uma viagem no tempo ao som dos maiores êxitos da banda mais icónica da história da música. No próximo Sábado, 14 de novembro, os The Beetlers prestam homenagem aos lendários The Beatles, num concerto repleto de clássicos que marcaram gerações e continuam a conquistar públicos em todo o mundo.

Dos temas mais emblemáticos da pop-rock britânica às canções que definiram uma era, esta será uma noite de boa música, nostalgia e energia contagiante no ambiente acolhedor do Capoeira Lounge.

Sábado, 14 de novembro, a partir das 20h00 - Entrada livre

Capoeira Lounge Bar

Caniço-de-Baixo

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2.