Eva Duarte apresenta primeiro livro no Conservatório
A actriz e autora madeirense Eva Duarte regressa amanhã, 12 de Novembro, ao Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, para apresentar o seu primeiro livro, "Baby Blues – Uma Tragédia Moderna". A sessão está marcada para as 14h00, no Salão Nobre da instituição, onde foi antiga aluna.
A obra assinala a estreia de Eva Duarte na escrita autoral e aborda temas como o envelhecimento feminino e as relações entre mães e filhas, cruzando a dramaturgia, a encenação e a interpretação.
A apresentação representa também o regresso da artista à instituição onde iniciou o seu percurso formativo. A entrada é livre, estando sujeita à lotação da sala.