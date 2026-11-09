Suzuna Takahashi e Sotiris Athanasiou protagonizam concerto a 14 de Novembro

Os vencedores do Reuven International Mandolin Competition, Suzuna Takahashi e Sotiris Athanasiou , vão protagonizar um concerto no próximo dia 14 de Novembro, pelas 18 horas, no Museu Henrique e Francisco Franco. A iniciativa insere-se no 11.º Festival Internacional de Bandolins da Madeira, encerrando o evento.

Os dois jovens intérpretes já obtiveram reconhecido internacional do seu talento: a bandolinista japonesa Suzuna Takahashi, actualmente a estudar na Alemanha, e o guitarrista clássico grego Sotiris Athanasiou, distinguido pela sua excepcional técnica e riqueza tímbrica. "Com carreiras que cruzam diferentes tradições musicais e geografias, os dois artistas apresentam um programa que celebra o virtuosismo, a expressividade e a diversidade dos instrumentos de cordas dedilhadas", aponta a organização.

A entrada no evento é gratuita mas carece de reserva para 925630756 ou [email protected]

