Cabaz alimentar volta a aumentar e ultrapassa os 256 euros

O cabaz alimentar composto por 63 bens essenciais monitorizado pela Deco Proteste aumentou 79 cêntimos, fixando-se nos 256,73 euros, informou hoje a associação de defesa do consumidor.

"O cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste, organização de defesa do consumidor, situa-se nos 256,73 euros, o que traduz num ligeiro aumento de 0,79 euros face à semana anterior", lê-se na informação divulgada.

A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

Entre 04 e 11 de novembro, o pão de forma registou um aumento de 15% para 2,66 euros, também o arroz agulha subiu 10% para os 1,60 euros e os cereais integrais registaram um acréscimo de 9% para os 4,44 euros, os produtos com maiores aumentos de preços.

No início do ano, para comprar o mesmo cabaz composto por 63 produtos, os consumidores gastavam menos 14,91 euros (menos 6,17%).

Segundo a Deco Proteste, há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 11,78 euros (menos 4,81%).

Já no início de 2022, era possível gastar menos 69,03 euros (uma diferença de 36,78%).

Em relação ao ano passado, a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como o carapau (33% custando atualmente 5,80 euros por quilograma), o bacalhau graúdo (32% custando atualmente 21,95 euros por quilograma), e o tomate chucha (31% o que se reflete num custo de 2,80 euros por quilograma).

Desde 05 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (120% para 12,80 euros por quilograma), o bacalhau graúdo (107% para 21,95 euros por quilograma) e os ovos (79% para 2,04 euros).