Chuva arrasta pedras para a Via Expresso no Faial

A Via Expresso do Faial apresentava uma acumulação significativa de pedras num dos seus troços, na sequência da forte precipitação que tem afectado a Região.

O alerta foi partilhado cerca das 07 horas deste domingo pelo presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, na rede social Facebook.

Trabalhadores da Via Expresso estiveram no local, junto à entrada de um túnel, a proceder à remoção de pedras e outros detritos acumulados na via.