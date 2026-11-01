Chuva arrasta pedras para a Via Expresso no Faial
Trabalhadores da concessionária estiveram a remover detritos
A Via Expresso do Faial apresentava uma acumulação significativa de pedras num dos seus troços, na sequência da forte precipitação que tem afectado a Região.
O alerta foi partilhado cerca das 07 horas deste domingo pelo presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, na rede social Facebook.
Trabalhadores da Via Expresso estiveram no local, junto à entrada de um túnel, a proceder à remoção de pedras e outros detritos acumulados na via.
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