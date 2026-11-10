Liga Portugal quer reforçar controlo financeiro e da origem dos capitais nas SAD

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) apresentou hoje, na 17.ª Cimeira de Presidentes, um novo modelo de 'fair play' financeiro e 'compliance', destinado a promover a sustentabilidade económica e a equidade competitiva entre as sociedades desportivas.

A proposta, apresentada na Arena Liga Portugal, no Porto, contempla um maior controlo sobre os orçamentos e a comprovação dos pagamentos a jogadores, funcionários e outros clubes.

"Desde logo, os orçamentos apresentados e executados, o comprovativo das verbas pagas às entidades, colaboradores, jogadores e mesmo outros clubes, não só declarativo, mas comprovativo da efetividade desses pagamentos", exemplificou Reinaldo Teixeira, presidente da LPFP, em declarações no final da reunião, na qual Benfica, Sporting, Santa Clara, Casa Pia e Torreense se fizeram representar por videochamada, devido às condições climatéricas que afetam Portugal.

O dirigente revelou que o modelo foi desenvolvido a partir de práticas de outras ligas europeias, nomeadamente de Espanha, Inglaterra e França, admitindo a ambição de aproximar o futebol português do rigor das regras financeiras aplicadas em La Liga.

"A ideia é chegarmos perto disso ou passar disso. Mas, como há pouco disse, nós temos a nossa realidade. E o nosso desejo. E como é que nós conseguimos que esse caminho seja feito com bom senso, mas também com determinação?", questionou.

Reinaldo Teixeira adiantou que será realizada uma nova ronda de auscultação aos clubes, de forma a adaptar as regras à realidade das sociedades desportivas e definir um período de transição.

A proposta está ainda dependente de discussão e aprovação em Assembleia Geral da LPFP.

Na vertente de 'compliance', a Liga de clubes pretende também reforçar a fiscalização dos processos de aquisição das sociedades desportivas, através de regras mais exigentes quanto à origem dos capitais dos investidores.

"O que queremos é que haja um 'compliance' [verificação da conformidade] mais exigente. Ou seja, haja um conjunto de regras que defina e que clarifique a origem dos capitais", afirmou Reinaldo Teixeira.

Segundo o dirigente, o incumprimento dos novos requisitos poderá impedir a inscrição de uma sociedade desportiva nas competições profissionais, mesmo que a respetiva aquisição já tenha sido concretizada.

A reunião permitiu também à direção executiva do organismo que tutela o futebol profissional apresentar os mais recentes desenvolvimentos do processo de centralização dos direitos audiovisuais, cuja implementação está prevista para a época 2028/29.

"Estamos em conversas com os operadores e com aqueles que vão licitar e concorrer à compra dessa produção", relatou o dirigente, acrescentando que a negociação dos direitos internacionais será realizada através de vários concursos, com conclusão prevista até dezembro de 2027.

O presidente da Liga de clubes reconheceu ainda os diferentes interesses económicos envolvidos no processo, em particular dos três 'grandes', que concentram cerca de 70% das receitas televisivas.

"É natural que quem mais recebe tenha interesse. Nós sabemos que hoje estamos a falar de cerca de 70% do produto total da televisão ser de três sociedades desportivas", ressalvou, apesar de não ter surgido qualquer manifestação de oposição durante a reunião.

A sessão contou também com a participação de Tom McJennett, diretor-geral da Two Circles, empresa internacional especializada na valorização comercial de propriedades desportivas, que acredita haver um "significativo potencial de crescimento das receitas no futebol português".

Entre as prioridades identificadas estiveram a melhoria do produto televisivo e das infraestruturas desportivas, com vista à valorização comercial das competições profissionais.

A 17.ª Cimeira de Presidentes iniciou-se com uma homenagem ao percurso de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, com uma salva de palmas dos dirigentes presentes dedicada ao internacional português, que anunciou o 'adeus' à equipa das 'quinas' na passada quinta-feira.