CTT iniciam processo de venda de posição de controlo no Banco CTT

O Conselho de Administração dos CTT anunciou hoje que decidiu iniciar um processo de venda de uma posição de controlo do capital do Banco CTT, sem adiantar prazo para o realizar.

Em 21 de julho último, os CTT informaram o mercado que tinham recebido uma manifestação de interesse não solicitada e sem natureza vinculativa relativamente a uma potencial transação envolvendo o Banco CTT, considerando ser "prematuro" que tal pudesse "vir a transformar-se num eventual processo que conduza no seu final a uma transação ou parceria".

Na sequência daquele comunicado, "em que se dava conta da natureza prematura de qualquer processo que pudesse conduzir a uma eventual transação ou parceria relativa ao Banco CTT", os CTT "informam que estão a levar a cabo uma reavaliação estratégica das suas opções nesta matéria".

Neste contexto, "reafirmando o seu compromisso com o crescimento sustentado do Banco CTT, o Conselho de Administração dos CTT decidiu iniciar um processo de venda de uma posição de controlo no capital do Banco CTT, sujeito às obrigações contratuais existentes entre os atuais acionistas".

Os Correios de Portugal adiantam que irão privilegiar "soluções que assegurem a sua continuidade como parceiro de longo prazo do Banco CTT quer ao nível da participação acionista quer ao nível de utilização da rede no desenvolvimento do seu plano de negócios".

Neste quadro, "os CTT avaliarão todas as alternativas que melhor salvaguardem os interesses da Sociedade, dos seus acionistas, demais stakeholders e do Banco CTT".

Os CTT "informarão o mercado, nos termos legais e regulamentares aplicáveis, sobre a eventual conclusão de qualquer processo que resulte da implementação da estratégia que possa ser adotada", lê-se no comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).