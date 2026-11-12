Elefante de zoo na Bélgica é segundo 'inquilino' de santuário no Alentejo

Um elefante vindo de um jardim zoológico na Bélgica chegou ontem de madrugada ao santuário da Pangea, situado no Alentejo, tornando-se o segundo animal a ser acolhido pelo espaço, foi anunciado.

Numa publicação feita nas redes sociais, a Pangea Trust, organização sem fins lucrativos que gere o santuário, indicou que o elefante fêmea Kariba chegou às 01:00 de hoje ao espaço, situado nos concelhos de Vila Viçosa e Alandroal, distrito de Évora.

"Queremos dar-lhe tempo para descansar e recuperar as forças. Por isso, ela ficará no celeiro durante, pelo menos, as próximas 24 a 48 horas, antes de abrirmos os portões para o seu habitat", explicou a organização, na mesma pubicação.

Kariba, que saiu na segunda-feira da Bélgica num camião rumo ao santuário, é uma fêmea oriunda do Zimbabué para a Europa, onde viveu nos últimos 40 anos em cativeiro em diversos jardins zoológicos.

Quando chegou esta madrugada ao santuário, segundo a Pangea Trust, o animal "deu os primeiros passos pela rampa [do camião] abaixo, mostrou-se um pouco instável", mas, "depois, deu mais alguns passos em frente e cheirou o chão".

"Não podemos saber exatamente o que ela estava a pensar, mas talvez tenha sentido que a Julie [elefante fêmea que já vive no santuário há cerca de quatro meses] estava por perto", admitiram os promotores do santuário.

Assinalando que, pouco depois, Kariba apanhou alguma fruta e bebeu água, a Pangea Trust frisou que, nas horas seguintes, o seu tratador na Bélgica dirigiu-lhe "palavras de encorajamento".

"Ela é cega do lado direito e, a certa altura, bateu com a cabeça no portão com um estrondo enorme. Isso não a desanimou e, em pouco tempo, estava a explorar todo o celeiro, a cheirar o ar, em alerta, mas calma, a mastigar feno e a comer melancia do bebedouro", acrescentou.

Numa visita de imprensa ao santuário realizada em outubro, o gestor do espaço, Ryan Hockley, revelou então à Lusa que estava a ser preparado um plano para que as elefantas, ambas africanas e com cerca de 45 anos, "criem uma forte ligação, sejam companheiras para toda a vida e partilhem o mesmo espaço".

"Quando apresentarmos a Kariba e a Julie, vamos colocar uma barreira entre elas para garantir que ambas ficam em segurança e, depois, limitamo-nos a observar os comportamentos, a forma como interagem fisicamente e os sons que emitem", referiu então.

Na altura, o responsável realçou que estavam "várias conversações a decorrer" para a chegada de um terceiro animal, mas escusou-se a avançar com detalhes por ser "um assunto delicado para qualquer jardim zoológico ou para as pessoas que o visitam regularmente".

A Pangea Trust tem planos para aumentar, no próximo ano, o espaço exterior do santuário destinado aos elefantes, passando dos atuais três hectares para uma área de 30 hectares.

Considerado "o primeiro grande santuário da Europa", a reserva, que abre pontualmente para visitas de grupos, destina-se a elefantes que viveram em cativeiro. Tem capacidade para 30 animais e está previsto um investimento de 15 milhões de euros, a concretizar num período de cerca de 10 anos.