Governador republicano DeSantis classifica derrota como "extinção"

O governador cessante da Florida, o republicano Ron DeSantis, classificou hoje como "um acontecimento próximo da extinção" a copiosa derrota nas eleições intercalares do seu partido, alvo de "uma rejeição".

"Isto é algo próximo de um evento de nível de extinção para os republicanos", disse DeSantis numa conferência de imprensa na capital da Florida, na qual comparou o triunfo democrata ao "impacto de um meteoro sentido por todos os Estados Unidos: estados azuis, estados vermelhos e tudo o que há entre eles".

Os democratas desferiram nas intercalares de terça-feira um rude golpe nos seus rivais conservadores ao assumirem o controlo da Câmara de Representantes e do Senado, o que limitará a margem de manobra do Presidente norte-americano, Donald Trump, até ao final do seu mandato, em 2028.

A nova composição do Congresso permitirá aos democratas influenciar a política orçamental e a aprovação de legislação, além de reforçar a fiscalização do governo republicano.

Além disso, os democratas venceram a maioria das disputas para os governos estaduais --- incluindo o bastião republicano do Texas --- e conquistaram vitórias importantes para o Senado em estados historicamente conservadores, como a Carolina do Sul, o Kansas e o Texas.

Já a Florida resistiu à chamada "onda azul" ao eleger uma senadora e um governador republicanos, além de voltar a enviar uma larga maioria de congressistas conservadores para a Câmara de Representantes, em Washington.

DeSantis, que disputou contra Trump as primárias presidenciais de 2024, elogiou os resultados no estado que governa desde 2018, sublinhando que a Florida foi "o único estado capaz de se manter firme e resistir".

"A questão é a seguinte: os democratas são impopulares. Conseguiram vencer graças ao sentimento que impera no país atualmente. Não obtiveram um mandato para dar largas a todas as suas fantasias de esquerda", acrescentou DeSantis.

E deixou claro que, no seu entender, o resultado foi "uma rejeição dos republicanos em Washington", e não uma avaliação positiva dos democratas.

DeSantis será substituído em janeiro por Byron Donalds, que, na noite passada, superou o democrata David Jolly numa disputa renhida.

Mas, ao contrário do seu antecessor, Donalds não terá uma maioria confortável em ambas as câmaras legislativas da Florida, o que o obrigará a dialogar com os democratas caso deseje promover emendas constitucionais ou outras medidas de grande relevância.