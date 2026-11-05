Scolari considera que avançado "tomou a decisão correcta"

O brasileiro Luiz Felipe Scolari, técnico que lançou Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, considerou hoje que o avançado, "um dos melhores futebolistas" que treinou, tomou a decisão correta ao concluir a carreira pela equipa das 'quinas'.

"Fico feliz que ele tenha tomado essa decisão. Estará sempre comigo e no meu coração, que é por Portugal, por ele, pelas pessoas que lá conheci e convivi. Fez bem, está tranquilo, tomou a decisão correta e foi um dos atletas que Portugal jamais esquecerá", afirmou Scolari, através de mensagem de vídeo divulgada pelo departamento de comunicação do Grêmio, clube no qual é coordenador técnico.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou hoje a sua retirada da seleção portuguesa de futebol, num vídeo divulgado nas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os dois últimos jogos na fase de grupos da Liga das Nações.

"Foi um dos grandes jogadores que tive a honra de dirigir, não só como futebolista, mas como ser humano. Ele fez tudo o que queríamos que fizesse, conseguiu tudo o que desejava, pois esforçava-se para isso. Sempre teve uma capacidade acima da média", elogiou Luiz Felipe Scolari, selecionador português entre 2003 e 2008.

O primeiro a convocar Cristiano Ronaldo, de apenas 18 anos, à seleção principal, num duelo particular frente ao Cazaquistão, em 2003, em Chaves, agradeceu ao madeirense, com quem partilhou a final de má memória do Euro2004, em Lisboa.

"Como amigo e admirador, jamais esquecerei tudo o que fez comigo e com todos os seus colegas. Não era só eu que falava bem, foi através do Flávio Murtosa [ex-adjunto de Scolari] que fomos ver o Ronaldo e tratava-se dessa pessoa e jogador espetacular e maravilhoso que foi. Desejo sempre o melhor para ele", expressou.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos (146), o avançado tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

No dia 30 de setembro, o jogador abandonou o estágio da seleção na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.