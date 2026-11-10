Primeiro-ministro avisa para "horas difíceis" mas considera que país está "mais preparado"

O primeiro-ministro alertou hoje que na quarta-feira o país poderá "viver horas difíceis", pedindo aos portugueses que não subestimem os riscos, mas defendeu que está mais preparado para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos.

"Estamos mais preparados, apesar de haver sempre um grau de imprevisibilidade", defendeu Luís Montenegro, que falava aos jornalistas no final de uma reunião de trabalho na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no âmbito da coordenação e acompanhamento da situação das depressões que atingem Portugal.

O primeiro-ministro considerou que "não há razão" para que se entre em pânico, mas deixou um apelo para que todos respeitem os avisos da Proteção Civil e "não subestimem os riscos", informando que já acionou o centro de crise do Governo, que será coordenado por si.

Depois de cerca de uma hora de reunião, e com o ministro da Administração Interna, Luís Neves, a seu lado, Montenegro deixou a atualização das previsões meteorológicas para hoje e quarta-feira e um reforço dos avisos.

"Já estamos a ser confrontados com o aumento da precipitação e também da velocidade do vento, situação que se vai agravar. É previsível que durante o dia de amanhã possamos passar algumas horas difíceis com a alteração repentina das condições meteorológicas, um fenómeno que já vivemos no início deste ano", disse, numa referência à tempestade Kristin, que provocou pelo menos 19 mortos no início do ano.

Com essa memória, o primeiro-ministro deixou um apelo aos portugueses.

"Não subestimem nem menosprezem aquilo que é a perigosidade e o risco associado a estes fenómenos meteorológicos extremos. Não se trata de assustar ninguém, trata-se de termos uma atitude responsável para podermos diminuir o máximo possível os efeitos e os riscos que estarão diante de nós", apelou.

Montenegro salientou que, com a declaração da situação de alerta, o nível de prontidão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está "no seu nível máximo".

"O Governo também já teve a ocasião de acionar o nosso centro de crise, o CorGov, que será coordenado por mim próprio, terá grande parte dos ministros que tutelam as áreas com maior exposição em termos de afetação dos serviços e da capacidade de resposta", disse.

Montenegro apelou a que, sempre que possível, "se possa recorrer ao teletrabalho", tendo já assinado um despacho para que, na Administração Pública, "todas as tarefas que possam ser desempenhadas com essa modalidade sejam adotadas".

"É a ocasião para renovar o pedido de que todos sejam prudentes, todos possam respeitar aquelas que são as orientações das autoridades, que possam diminuir ao mínimo indispensável a mobilidade nas horas de maior pressão, que serão amanhã da parte da tarde", disse.

Questionado como é que os portugueses que sofreram as consequências da depressão Kristin podem acreditar que o país está mais preparado, Montenegro contrapôs que, já nessa altura, "as autoridades estiveram à altura de proteger aquilo que era possível".

"A única coisa que nós não dominamos são os fenómenos naturais cuja incidência, impacto e desenvolvimento não está nas nossas mãos", disse.

Montenegro salientou, por várias vezes, que todos os departamentos do Estado estão "em prontidão total".

"Nós estaremos presentes, não vamos deixar ninguém sozinho, não vamos deixar ninguém exposto, mas precisamos da colaboração de todos", pediu.

O primeiro-ministro deixou "uma mensagem de grande confiança e também de reconhecimento" pelo que já esta a ser feito no terreno, quer pelo Estado central, quer em articulação com as autarquias.

O chefe do Governo alertou que o maior perigo da depressão Charles poderá centrar-se não em subidas de leito de rios -- como na Kristin -- mas em "cheias repentinas" em zonas urbanas, como na Grande Lisboa.

"Com o evoluir da situação teremos de estar preparados para tomar medidas preventivas, nomeadamente nas zonas mais expostas, que são as pontes, os viadutos e também os túneis e as zonas de maior proximidade com a Orla Costeira", disse, assegurando que, o Serviço Nacional de Saúde estará concentrado em responder a situações de emergência.