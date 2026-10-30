Ministro Luís Neves destaca "a força" que tem no Governo

O ministro da Administração Interna desvalorizou hoje no parlamento as críticas de que tem sido alvo, destacando que "é absolutamente notória a força" que tem no Governo.

"Acho que todos os dias é absolutamente notória a força que a Administração Interna tem e que eu tenho", afirmou Luís Neves, numa audição no âmbito da discussão na especialidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

O ministro respondia ao deputado do Chega Pedro Pinto, que questionou se Luís Neves teria condições para continuar no cargo e gerir um orçamento, considerando-o "um ministro a prazo", conhecido como "ministro da limpeza que varreu Ricardo Carrilho da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna" (MAI).

"Não percebo qualquer outra questão que tenha sido aqui colocada relativamente às temáticas apresentadas pelo deputado Pedro Pinto", disse Luís Neves.

O ministro lembrou que nomeou um novo secretário-geral do MAI, um novo diretor nacional PSP e disse haver "uma proximidade aos bombeiros com as visitas aos 18 distritos.

O governante salientou ainda o processo de negociações que está a decorrer com os sindicatos, que "é muito sério e firme".