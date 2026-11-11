GNR reforçou resposta às ocorrências do mau tempo

O Posto de Protecção e Socorro da Madeira, da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS) da GNR, manteve-se em estado de alerta durante toda a noite de terça para quarta-feira, na sequência da passagem da depressão Charles pela Região.

Segundo o Comando Territorial da GNR na Madeira, os militares estiveram mobilizados para responder às ocorrências provocadas pelas condições meteorológicas adversas, numa intervenção articulada com as restantes autoridades e entidades de Protecção Civil.

"Ao longo desta manhã, acompanhámos os trabalhos realizados por esta força", acrescentou.

A força de segurança destacou a prontidão e a coordenação dos meios envolvidos nas operações de resposta ao temporal, que provocou diversas ocorrências em vários pontos da Região.