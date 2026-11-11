Mau tempo provocou 291 ocorrências na Madeira até às 14 horas

Os serviços de protecção civil contabilizaram 291 ocorrências na Região até às 14 horas desta quarta-feira, de acordo com os dados da Informação à Comunicação Social do EPE, com fonte na plataforma Preventech e reportados desde as 20 horas de ontem.

Ao todo, foram mobilizados 732 operacionais e 304 meios, valores que correspondem ao empenhamento por ocorrência e não ao número de operacionais ou meios únicos.

Os movimentos de massa e as inundações de estruturas ou superfícies foram as situações mais frequentes, com 79 e 72 ocorrências, respectivamente. Seguem-se as quedas de árvores, com 47 registos.

Há ainda a assinalar 10 desabamentos de estruturas edificadas, 8 quedas de elementos de construção, 6 desentupimentos ou tamponamentos, 7 casos de dano ou queda de redes de fornecimento e 4 quedas de estruturas temporárias ou móveis. Há ainda 29 casos de limpeza de via e sinalização de perigo, e 12 casos de corte ou remoção de elementos em perigo de queda.

Funchal e Santa Cruz no top dos concelhos mais atingidos

O concelho do Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 75, para as quais foram empenhados 178 bombeiros e 77 meios. Segue-se Santa Cruz, com 67 ocorrências (154 operacionais e 74 meios).