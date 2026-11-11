Vários comerciantes enfrentam prejuízos após inundações em Machico

Vários estabelecimentos comerciais situados na Rua da Estacada, em Machico, foram afectados pelas inundações provocadas pela passagem da depressão Charles.

Entre os espaços atingidos encontra-se um estabelecimento de brunch e café, cujas imagens mostram a entrada de água no interior das instalações e os constrangimentos provocados pelo mau tempo.

Segundo os relatos dos comerciantes, a água terá atingido cerca de 30 centímetros de altura, afectando vários negócios naquela artéria de Machico.

Os vídeos documentam os efeitos da intempérie numa zona onde a acumulação de água provocou danos e obrigou os comerciantes a enfrentar mais uma situação difícil na sequência das condições meteorológicas adversas que atingiram a Região.