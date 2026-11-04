Novo líder da Câmara promete acusar responsáveis por "corrupção sem precedentes"

O novo líder da câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos, o democrata Hakeem Jeffries, prometeu acusar os responsáveis pelo que descreveu como "corrupção sem precedentes" no país.

"Vamos exigir responsabilidades àqueles que impuseram a este país uma corrupção sem precedentes", declarou Jeffries, num discurso perante apoiantes, após os democratas terem alcançado a maioria na Câmara de Representantes nas eleições intercalares de terça-feira, segundo projeções de vários media.

Jeffries não mencionou o Presidente norte-americano, Donald Trump, de forma direta no discurso.

"Se as pessoas que ocupam altos cargos se concentram apenas no seu próprio enriquecimento, ou no das suas famílias, amigos ou doadores, não se estão a dedicar a melhorar as condições de vida do povo norte-americano", avaliou.

Desde que regressou à Casa Branca, Donald Trump, que mistura, de forma muito aberta, os assuntos de Estado com os seus interesses privados, tem visto a sua fortuna aumentar, embora rejeite quaisquer acusações de conflito de interesses ou corrupção.

Hakeem Jeffries celebrou a "onda democrata" nas eleições intercalares, contrastando-a com os gastos colossais realizados pelos doadores republicanos.

"Os ricos, os privilegiados e aqueles com boas ligações tentaram comprar esta eleição, mas o povo norte-americano reagiu com força e deixou claro que a América não está à venda", afirmou, satisfeito.

"Querem um Congresso que cumpra as suas promessas, e é isso que nós, democratas da Câmara dos Representantes, faremos assim que tomarmos posse em janeiro", declarou Jeffries, em Washington.

"A América está de volta", assegurou o líder democrata, ao mesmo tempo que afirmou estar consciente de que o partido precisava de "promover uma mudança radical".

Jeffries apontou a economia como um fator-chave nestas eleições e referiu a principal preocupação dos norte-americanos, o custo de vida: "como democratas da Câmara dos Representantes, compreendemos que a vida é demasiado cara neste nosso grande país".

"Há muitas pessoas a lutar para sobreviver e que, certamente, não conseguem prosperar. Acreditamos que, neste grande país, quem trabalha arduamente e respeita as regras deveria poder levar uma vida acessível, confortável e boa", assegurou.

Além da câmara baixa, os democratas alcançaram também a maioria na câmara alta, o Senado, retirando aos republicanos o controlo das duas câmaras do Congresso, segundo projeções de vários media.

O dirigente democrata disse que procurará "um Congresso que dê prioridade aos cidadãos comuns, à classe trabalhadora, à classe média e a todos aqueles que aspiram a integrar a classe média".

Jeffries, bisneto de cabo-verdianos, deverá ser o primeiro presidente afro-americano da Câmara dos Representantes, assim como o primeiro lusófono de origem africana num dos cargos mais importantes da política dos EUA.

O atual líder da câmara baixa do parlamento norte-americano, o republicano Mike Johnson, conseguiu ser releito como representante pelo estado de Louisiana (centro-sul).