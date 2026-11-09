Mau tempo volta a mexer no calendário desportivo regional

Quatro jogos das competições regionais de futebol e futsal sofreram alterações de data, de acordo com a programação divulgada pela Associação de Futebol da Madeira, esta segunda-feira.

Entre as partidas inicialmente previstas para amanhã, dia 10, o encontro entre a AD Camacha "A" e o CF Andorinha "A", a contar para a Divisão de Honra Regional de Iniciados, foi reagendado para 17 de Novembro, às 20h15, no Campo Sintético da Camacha.

Também o jogo entre o GRC Canicense e o CD Nacional, da Liga de Futebol da Madeira de Masters +35, passou para 17 de Novembro, às 21h45, no Complexo Desportivo Cruzado Canicense.

Na Taça da Madeira de Juniores de futsal, a partida entre o CD Ribeira Brava e a Escola Francisco Franco foi adiada para 24 de Novembro, às 19h30, no Pavilhão da Ribeira Brava.

Já o encontro entre a AD Machico e o União da Bola FC, igualmente para a Liga de Masters +35, passou de terça-feira para quarta-feira, dia 11, mantendo-se no Campo Municipal Tristão Vaz, às 21h30.

A Associação de Futebol da Madeira anunciou ainda o agendamento da conclusão do encontro entre o CD Ribeira Brava e o Sporting CM, relativo à quinta jornada do Campeonato Divisão de Honra Regional de Iniciados de futsal. A partida, interrompida devido às más condições atmosféricas, será retomada na quinta-feira, dia 12, às 21 horas, no Pavilhão da Ribeira Brava, faltando disputar 19 minutos e 40 segundos.

As alterações surgem numa altura em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um agravamento das condições meteorológicas na Madeira esta terça-feira.

São esperados períodos de chuva a partir da tarde, persistente e por vezes forte a partir do final do dia, acompanhados por um aumento da intensidade do vento, com rajadas até 90 km/h nas terras altas.

Os avisos meteorológicos de nível laranja para precipitação e vento em várias zonas da Região entram em vigor às 21 horas de terça-feira e prolongam-se até às 12 horas de quarta-feira.