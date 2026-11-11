Cerca de 20 pessoas isoladas em Santa Cruz devido ao transbordo de um ribeiro

Cerca de 20 pessoas ficaram isoladas, na zona alta do concelho de Santa Cruz, no Caminho do Pomar Batista, devido ao transbordo de um ribeiro.

A localidade, onde está a reportagem do DIÁRIO, fica entre a zona alta de Santa Cruz e o Santo da Serra. Cerca das 6 horas da manhã, o ribeiro João Gonçalves transbordou, alagou a estrada e a água chegou a várias moradias e a zona ficou sem acesso.

A presidente da Câmara de Santa Cruz, Élia Ascensão est+a no local, acompanhada por elementos da protecção civil municipal.

Há máquinas a remover a lama e outro material para repor o acesso à localiade.