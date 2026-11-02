SYNLAB alarga acesso a serviços de diagnóstico médico no Funchal

A SYNLAB vai reforçar a oferta de serviços de diagnóstico médico na Madeira com a abertura de um novo posto de análises clínicas no Funchal, procurando alargar o acesso da população a este tipo de cuidados de saúde.

A nova unidade, localizada na Rua da Conceição, no Funchal, será inaugurada no próximo dia 25 de Novembro.

Segundo a empresa, este investimento pretende reforçar a rede de cuidados de saúde disponível na ilha, facilitando o acesso dos utentes a meios de diagnóstico.

A SYNLAB é um dos principais grupos europeus de diagnóstico médico, com presença em mais de 20 países e uma rede de cerca de 350 laboratórios e 1.800 postos de colheita.