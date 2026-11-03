Condições meteorológicas obrigam a adiar ‘Sidra em Brasa’

Devido às condições meteorológicas previstas para este fim-de-semana, a organização do ‘Sidra em Brasa’ decidiu adiar o evento, inicialmente marcado para domingo, 8 de Novembro, na Quinta da Moscadinha, na Camacha.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a iniciativa, que já se encontrava esgotada, reúne diversos participantes, entre os quais chefs de renome.

A organização justificou a decisão com o agravamento previsto das condições meteorológicas e informou que o evento será reagendado para uma nova data, a anunciar brevemente. Todos os portadores de pulseiras serão contactados para receber mais informações.

Mantêm-se, contudo, as restantes actividades do programa, também anunciadas pelo DIÁRIO, nomeadamente o jantar de gala, agendado para sexta-feira, 6 de Novembro, na Quinta da Casa Branca. A experiência gastronómica irá reunir os chefs Carlos Magno e David Jesus, bem como os produtores de sidra regionais da Quinta da Moscadinha, Márcio Nóbrega, e da marca austríaca Kühbrein, David Kargl.

Também se mantém a masterclass ‘O Lugar da Sidra na Gastronomia’, marcada para sábado, 7 de Novembro, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), com lotação esgotada. A sessão contará com Martin Hesp, Américo Pereira, Leonel Nunes e James Crowden.

A previsão meteorológica aponta para períodos de chuva e vento durante o fim-de- semana, nos dias 7 e 8 de Novembro, levando a Protecção Civil a emitir um alerta.