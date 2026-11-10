Lotas e entrepostos frigoríficos da Madeira encerram devido ao mau tempo

Todas as lotas, postos de receção de pescado e entrepostos frigoríficos da Madeira vão encerrar esta terça-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas adversas previstas para a Região.

De acordo com a Direcção Regional de Pescas, o encerramento entra em vigor às 16h30 de hoje, 10 de Novembro, e prolonga-se até às 12 horas de quarta-feira, 11 de Novembro.

A medida surge na sequência do comunicado emitido pelo Governo Regional da Madeira, que alertou para o agravamento do estado do tempo até ao dia 11 de Novembro. Segundo a Direcção Regional de Pescas, a decisão visa salvaguardar a segurança dos trabalhadores e dos restantes utilizadores destes estabelecimentos.

O comunicado é assinado pela directora regional de Pescas, Sónia Pereira.