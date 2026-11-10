Conservatório encerra instalações a partir das 18 horas devido ao mau tempo

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, vai encerrar todas as suas instalações, incluindo pólos e núcleos, a partir das 18 horas desta terça-feira, na sequência do agravamento das condições meteorológicas e do aviso vermelho emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A decisão foi tomada em articulação com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, por motivos de prevenção e segurança, na sequência da determinação do Governo Regional de encerrar todos os estabelecimentos de ensino até às 13 horas de quarta-feira, 11 de Novembro.

Em comunicado divulgado na sua página oficial do Facebook, o Conservatório informa ainda que todas as aulas com início às 17h30 desta terça-feira, bem como as restantes actividades lectivas previstas a partir desse horário, ficam canceladas.

A instituição prevê retomar o normal funcionamento a partir das 13 horas de quarta-feira, salvo novas orientações das autoridades competentes.

O Conservatório recomenda à comunidade escolar que evite deslocações desnecessárias e acompanhe as indicações das autoridades, atendendo à previsão de precipitação intensa e vento forte que motivou a emissão do aviso vermelho.