Carros eléctricos reduziram em cinco vezes a queima de petróleo

Os automóveis elétricos reduziram em cinco vezes a queima de petróleo no mundo nos últimos cinco anos, tornando-se a forma mais eficaz de reduzir o consumo deste combustível, indica um estudo divulgado ontem pela organização T&E.

A análise da organização não-governamental europeia Transportes e Ambiente (T&E) precisa que em 2026 os veículos 100% elétricos "substituem 1,2 milhões de barris de petróleo por dia (1,2% do consumo global de petróleo), em comparação com 215.000 barris por dia em 2021".

Um comunicado da ONG que promove a mobilidade sustentável, divulgado no dia em que começou na Turquia a 31.ª cimeira do clima da ONU (COP31), refere que os veículos elétricos (VE) em circulação evitam a emissão anual de mais de 200 milhões de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) equivalente, medida usada para comparar as emissões de diversos gases com efeito de estufa, que contribuem para o aquecimento global.

Ainda que constituam apenas cerca de 4,2% do parque automóvel do mundo, os VE já representam "um quarto de todos os automóveis novos vendidos" a nível global, "um aumento em relação aos 6,6% de há cinco anos".

A T&E indica ainda que os autocarros elétricos já representam 5% da frota global, enquanto os camiões totalmente elétricos estão nos 1%, embora em alguns países já ultrapassem os 50% das vendas de novos, estimando que estes veículos "evitem o consumo de até 320 mil barris por dia".

"Os veículos elétricos são a forma mais eficaz de reduzir a procura de petróleo", afirma Antony Froggatt, diretor da T&E, citado no comunicado.

"Tal como as COP anteriores aceleraram o crescimento global da energia eólica e solar, o apoio aos veículos elétricos na COP31 pode gerar o mesmo avanço, reduzindo drasticamente a procura de petróleo e diminuindo as emissões", acrescentou.

A organização considera a rápida eletrificação dos transportes como uma parte essencial da transição energética, desde que a energia elétrica seja gerada por fontes renováveis, questão que a ONU referiu hoje na abertura da conferência, com um pedido aos governos para acelerarem o processo de mudança do sistema energético.