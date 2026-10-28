Governo anuncia apoio de até 80% à aquisição de carros eléctricos para mais carenciados

A ministra do Ambiente e Energia anunciou hoje apoios à aquisição de veículos elétricos dirigidos especificamente aos mais carenciados, abrangendo cerca de 20 mil veículos, com uma comparticipação de até 80%.

Numa intervenção no debate parlamentar na generalidade sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), Maria da Graça Carvalho disse que o Governo vai apoiar a aquisição de mais de 20 mil veículos, com uma comparticipação até aos 80%.

"Manteremos ainda os incentivos à aquisição de veículos elétricos para a população em geral, com regras semelhantes às do passado, mas com uma dotação de 50 milhões de euros", indicou a ministra.