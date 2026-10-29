Duo de guitarra e flauta encerra 'Ilha Secreta'

O ciclo de concertos 'Ilha Secreta — Fachos de Música' chega ao fim no próximo sábado, 31 de Outubro, com uma actuação do duo formado por Francisco Berény, na guitarra, e Luís Meireles, na flauta. O espectáculo está marcado para as 17 horas, na Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal.

Mantendo o conceito de surpresa que caracteriza a iniciativa, a identidade dos músicos foi revelada apenas 48 horas antes da actuação, depois de o espaço escolhido para acolher o concerto ter sido anunciado com uma semana de antecedência.

Com uma duração aproximada de uma hora, o espectáculo contará com um repertório seleccionado pelos próprios intérpretes e terminará com um momento de conversa entre os músicos e o público, proporcionando uma maior proximidade entre artistas e espectadores.

Promovido pela Bicho d'Pêssego — Associação Cultural da Madeira, com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, o ciclo tem como objectivo levar a música de câmara a espaços culturais e históricos da Região, privilegiando ambientes intimistas e concertos de lotação reduzida.

A iniciativa arrancou a 25 de Julho, no Immersive Museum of Madeira, com o Funchal Guitar Quartet. Seguiu-se, a 29 de Agosto, uma actuação de Victor Teixeira, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava. Já a 5 de Setembro, a Torre do Capitão, em Santo Amaro, recebeu o duo de bandolim e guitarra composto por Eduardo Sousa e João Tomás Alves.

Os três concertos realizados até ao momento registaram lotação esgotada, sendo agora a vez de Francisco Berény e Luís Meireles encerrarem esta edição do ciclo musical.