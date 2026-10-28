Corpo de jovem de 27 anos resgatado na escarpa da Ponta de São Lourenço

O corpo de um jovem de 27 anos foi resgatado, esta manhã, da escarpa da Ponta de São Lourenço, no concelho de Machico. A operação de resgate já foi concluída.

Resgate de cadáver em curso na escarpa da Ponta de São Lourenço Está em curso uma operação de resgate de um cadáver na escarpa da Ponta de São Lourenço, no concelho de Machico.

A informação foi confirmada ao DIÁRIO por José Matos, director da Polícia Judiciária da Madeira, que adiantou que o corpo resgatado pertencia a um homem daquela idade.

No local estiveram os Bombeiros Municipais de Machico, a Polícia Marítima, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Judiciária. Por se tratar de uma zona de orla marítima, a ocorrência estava sob a responsabilidade da Polícia Marítima.

Até ao momento, não foram disponibilizados mais pormenores sobre as circunstâncias da ocorrência.