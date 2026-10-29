Mais de mil polícias em manifestação prometem voltar aos protestos

Mais de mil polícias da PSP e guardas da GNR manifestaram-se hoje em Lisboa para exigirem respeito e prometem voltar aos protestos caso o Governo não apresente propostas concretas de valorização salarial.

"Hoje não viemos aqui pedir favores. Viemos exigir respeito", disse o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) no final da manifestação junto à residência oficial do primeiro-ministro.

Os mais de mil elementos da PSP e GNR que segundo a organização participaram no protesto desfilaram entre o Largo de Camões e São Bento ao som de apitos e de vez em quando gritavam "Polícia unida jamais será vencida".