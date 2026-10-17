Madeira com céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos

A previsão meteorológica para a Madeira aponta para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos a partir da tarde, sobretudo nas terras altas e na vertente Norte da ilha.

De acordo com o IPMA, neste domingo o vento soprará de Nordeste, fraco a moderado, entre os 10 e os 30 km/h, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha a partir da tarde.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura nas terras altas. No Funchal e no Porto Santo, as temperaturas deverão variar entre os 20 e os 24 graus.

No Funchal, o céu deverá apresentar-se geralmente pouco nublado, com aumento da nebulosidade a partir do final da tarde. O vento será fraco, com velocidade inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte da Madeira são esperadas ondas de Norte/Noroeste entre 1,5 e 2 metros. Na costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 23 e os 24 graus.